Galatasaray ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:13

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:13

Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın transferleri sonrası sol bek transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.