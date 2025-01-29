Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:58

Galatasaray, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlıkları süren Mauro Icardi ve Kerem Demirbay dışında transfer görüşmeleri yapan Hakim Ziyech yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #galatasaray #ajax #uefa avrupa ligi

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