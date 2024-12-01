Galatasaray'dan Arda Turan'a çiçekli karşılama!
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan eski kulübünde çiçekle karşılandı.
Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sevgiyle karşılandı.
Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik direktör, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
ARDA TURAN'A ÇİÇEK VE ATKI
Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.
Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.
?? ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray taraftarını selamladı! #GSvEYP #beINSPORTS pic.twitter.com/8UBL9U2RlA— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 1, 2024
Etiketler: #arda turan #galatasaray #eyüpspor
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Arda Turan'a çiçekli karşılama!
- Rizespor 10 kişi kalan rakibini rahat geçti!
- Ankara'da kazanan çıkmadı!
- Brad Friedel'dan iddialara ilk yanıt!
- Ali Sami Yen'de ilk 11'ler belli oldu!
- Galatasaray'dan hakem tepkisi!
- Trabzonspor'un başkanı belli oldu!
- Kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 3 eksik!
- Türk teknik direktörden şoke eden hareket!
- Beşiktaşlı yıldız Gabriel Paulista ameliyat oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- ATM’lerde yeni dönem başlıyor
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- HTŞ ve tesadüf!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Gözlerini buraya dikmişler!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı!