Galatasaray'dan Arda Turan'a çiçekli karşılama!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan eski kulübünde çiçekle karşılandı.

Galatasaray'dan Arda Turan'a çiçekli karşılama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:52

Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sevgiyle karşılandı.

Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik direktör, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.

ARDA TURAN'A ÇİÇEK VE ATKI

Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.

Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.


Etiketler: #arda turan #galatasaray #eyüpspor

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