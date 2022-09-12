Galatasaray'dan Arda Turan'a veda
Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıklayan efsane oyuncusu Arda Turan için paylaşım yaptı.
Galatasaray ve Avrupa'da önemli başarılar elde eden Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı.
Sarı kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından Arda Turan için veda paylaşımı yaptı.
Paylaşımda, "13 yaşında girdiği altyapımızdan A takıma yükselerek kaptanlık yapan, yuvası Galatasaray ile birçok başarı kazanan, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve A Milli formayla 100 maça çıkan Arda Turan'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve etkileşim aldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
13 yaşında girdiği altyapımızdan A takıma yükselerek kaptanlık yapan, yuvası Galatasaray ile birçok başarı kazanan, ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden ve A Milli formayla 100 maça çıkan @ArdaTuran'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. pic.twitter.com/kCxWBQ5lVw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2022
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