Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi kararı! 'Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için...'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 22:45

Güncelleme: 21.12.2023 - 22:45

Galatasaray Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamanın detayları

"Galatasaray SK olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır.

Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız."