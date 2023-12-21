Beşiktaş, Avrupa Süper Ligi kararını açıkladı! 'Reddediyoruz'
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir.
Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz.
Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.
UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz."
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