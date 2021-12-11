Galatasaray'dan Avrupa'da tarihi performans...
Süper Lig'de zirvenin 16 puan gerisinde kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tarihi bir performansa imza attı.
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen G.Saray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Lig’de bir türlü istikrarı sağlayamayan, son maçtır kazanamayan ve lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, Avrupa’da ise müthiş bir performansa imza attı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sahne alan 64 takım arasında deplasman golü yemeyen 2 takım var. Galatasaray ve Real Madrid.
- Galatasaray, önce Lazio ile deplasmanda berabere kalırken Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup olarak tamamlamayı başardı.
- Grubunda 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Cimbom dün ayrıca 2009-10’da Avrupa Ligi’ndeki performansı sonrası 2. kez Avrupa kupalarında lider çıktı.
- Grupta çıktığı 6 maçta rakiplerine 3 gol izni veren Aslan; Lazio ve West Ham United ile birlikte Avrupa Ligi’nde en az gol yiyen 3 takımdan biri. Devler Ligi’nde ise en az gol yiyenler yine sadece 3 kez topu filelerinde göre Real Madrid ve Bayern Münih.
- Galatasaray, 2001- 02 sezonundaki Şampiyonlar Ligi 1. Grup’taki performansının ardından 4 kez en fazla maçta kalesini gole kapadığı grup aşamasını geride bıraktı
- Avrupa kupalarında oynadığı son 5 deplasman maçını kaybetmeyen Cimbom, önceki 23 dış saha karşılaşmasının 18’inden mağlup ayrılmıştı.
Bu sezon Avrupa kupaları gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan biri G.Saray. (Kızılyıldız, LASK)
- G.Saray Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak da zirveye çıktı. Brondby, S.Graz, Legia, RbAntwerp, Ferencvaros sonuncu olurken, Midtjylland ve R.Wien 3. sırada bitirdi.
- Avrupa Ligi’nde 12 puan toplayan G.Saray Avrupa kupalarında 13 puan aldığı 2009-10 sezonunun ardından bu aşamalardaki en yüksek 2. sayısına ulaştı.
- Gruplarda en çok puan alan 5 takımdan biri G.Saray. Lyon 16 ile zirvede, West Ham ve Leverkusen 13 puan topladı. G.Saray, Monaco ve Frankfurt ile 12 puanlı 3 takımdan biri oldu
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 32 takım arasında grup maçlarını namağlup bitiren 4 takımdan biri. Diğerleri Lyon, Monaco ve E.Frankfurt.
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