Galatasaray'dan Avrupa'da tarihi performans...

11 Aralık 2021 Cumartesi, 11:52

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen G.Saray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Lig’de bir türlü istikrarı sağlayamayan, son maçtır kazanamayan ve lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, Avrupa’da ise müthiş bir performansa imza attı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sahne alan 64 takım arasında deplasman golü yemeyen 2 takım var. Galatasaray ve Real Madrid.

Galatasaray, önce Lazio ile deplasmanda berabere kalırken Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup olarak tamamlamayı başardı.

Grubunda 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Cimbom dün ayrıca 2009-10’da Avrupa Ligi’ndeki performansı sonrası 2. kez Avrupa kupalarında lider çıktı.

Grupta çıktığı 6 maçta rakiplerine 3 gol izni veren Aslan; Lazio ve West Ham United ile birlikte Avrupa Ligi’nde en az gol yiyen 3 takımdan biri. Devler Ligi’nde ise en az gol yiyenler yine sadece 3 kez topu filelerinde göre Real Madrid ve Bayern Münih.

Galatasaray, 2001- 02 sezonundaki Şampiyonlar Ligi 1. Grup’taki performansının ardından 4 kez en fazla maçta kalesini gole kapadığı grup aşamasını geride bıraktı

Avrupa kupalarında oynadığı son 5 deplasman maçını kaybetmeyen Cimbom, önceki 23 dış saha karşılaşmasının 18’inden mağlup ayrılmıştı.

Bu sezon Avrupa kupaları gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan biri G.Saray. (Kızılyıldız, LASK)