Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk'tan iddialara yanıt!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Bodrum FK maçının ardından ayrılık iddialarına cevap verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, "Seneye Galatasaray'da olacak mısınız?" sorusunun ardından, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada olur. İki sene şampiyonluk, yine şampiyonluk yolundayız. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için çok önemli ve gururlu bir şey. Başkan ve yönetim bizimle ne kadar çalışmak isterse, buradayız" diye yanıt verdi.
Okan Buruk, açıklamalarına, "Avrupa'da oynamayı ve başarılı olmayı seviyorum, istiyorum" diye devam etti.
İTALYAN TAKIMLARI İLE ANILIYORDU
Başarılı teknik adam, "İlk şampiyonluk zordu. İkinci sezon da zordu, sona kadar gitti. Bu sene de aynı zorlukta. Üçünü de ayırt etmiyorum. Her takımın iyi veya kötü olduğu yerler oluyor. Avrupa'da oynamayı ve başarılı olmayı seviyorum. Son iki senede olmadı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürdük, bu kolay değil. Bu anlamda biraz daha zordu. İlk sene tek maçtı, bir maça hazırlanıyorduk. Geçen sene ve bu sene elendiğimiz maçlar sonrası psikolojik olarak aşağıya düştük, buradan yukarı çıktık. Avrupa için üzgünüm, 'Neden burada değiliz' diye üzüldük izlerken. Avrupa'da devam etmek için kadro yapınızın ve şansınızın da yanınızda olması lazım. Sakatlıklar, kritik yerlerde eksildik ve devre arası transferiyle birleşince Avrupa'dan elenmemize yol açtı" sözlerini sarf etti.
Okan Buruk için Roma ve Lazio gibi İtalyan takımlarının adı gündeme gelmişti.
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