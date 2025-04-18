Galatasaraylı Lucas Torreira kariyerinde bir ilki yaşadı!
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bir ilki başardı.
Galatasaray'ın Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir ilk yaşandı.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi.
Torreira, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.
Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #Bodrum FK
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