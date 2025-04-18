Galatasaray'dan 43 dakikada Avrupa rekoru!

Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk yarıda bulduğu şutlarla Avrupa rekoru kırdı.

Galatasaray'dan 43 dakikada Avrupa rekoru!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 21:12

Galatasaray, Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta rekora imza attı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu istatistik kapsamında Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.

AVRUPA'DA REKOR KIRDI

Galatasaray, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


Etiketler: #galatasaray #Bodrum FK #rekor

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