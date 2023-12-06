Galatasaray'dan ayrılan Muhaymin Mustafa'nın yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:23

Güncelleme: 06.12.2023 - 19:23

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Ekmas forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya gelen Muhaymin Mustafa, Türkiye kariyerinde Pertevniyal, Anadolu Efes, İstanbulspor, TOFAŞ ve son olarak Galatasaray Ekmas formasını giydi.