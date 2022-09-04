Galatasaray'dan Cengiz Ünder için transfer teklifi! Marsilya'nın yanıtı belli oldu...

04 Eylül 2022 Pazar, 15:05

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Cengiz Ünder'i takibe aldı. Sarı-kırmızılılar milli futbolcu için Marsilya'ya teklif yaptı.

MARSILYA'DAN CENGİZ KARARI

Sporx'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Cengiz Ünder için Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifi geri çevrildi.

TUDOR İLE SORUNLAR YAŞIYOR

Son günlerde Fransız basınında teknik direktör Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasındaki soğuk rüzgarlar gündem olmuştu. Ünder, bu sezon Marsilya'da 4 maçta 157 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.

Cengiz Ünder'in Marsilya ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder daha önce Roma, Leicester City, Başakşehir, Altınordu ve Bucaspor takımlarında oynamıştı.