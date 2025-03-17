Galatasaray'da 2 imza an meselesi!
Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmen açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray yönetimi iç transferde bazı futbolcularıyla anlaşsa da bunların resmi açıklamasını sonraya ötelemişti.
Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda el sıkışan Galatasaray yönetimi, futbolcuların eleştirildiği dönemde resmi duyuru yapmamış ve uygun zamanı beklemişti.
Art arda gelen olumlu sonuçların ardından Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ı resmen açıklamaya hazırlanıyor.
Sözcü'nün haberine göre 750 bin Euro kazanan Abdülkerim Bardakcı ve 1.4 milyon Euro kazanan Barış Alper Yılmaz'ın yeni ücretleri 2'şer milyon Euro olacak.
YUNUS AKGÜN DE SON AŞAMAYA GELDİ
Öte yandan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile yaptığı pazarlıklarda da son aşamaya geldi.
Etiketler: #galatasaray #abdülkerim bardakçı #Barış Alper Yılmaz
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