Eski Galatasaraylıdan kulüplere transfer mesajı: 'Takımınızda oynamayı çok isterim'
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin, sosyal medya hesabından Rus kulüplerine transfer mesajı attığı ileri sürüldü.
Türkiye'de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Sofiane Feghouli'den ilginç bir hamle geldi.
Fatih Karagümrük'ten 2024 yılının temmuz ayında ayrılması ile serbest statüde yer alan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan kendisini Rus kulüplerine önerdi.
FEGHOULI'DEN RUS KULÜPLERE MESAJ
Rus basınında yer alan haberde, Feghouli'nin, kulüplere gönderdiği mesaja da yer verildi. Feghouli'nin kulüplere, "Merhaba, umarım sizin için her şey yolundadır? Rahatsız ettiğim için özür dilerim, şu anda bir takımım yok ve takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazırım. Lüften beni bilgilendirin. Teşekkürler" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.
198 MAÇTA OYNADI
Feghouli, Türkiye'de Galatasaray'da 162; Fatih Karagümrük'te 36 maç olmak üzere toplamda 198 maçta sahaya çıktı. Cezayirli futbolcu, bu maçlarda 36 gol, 34 asistlik performans ortaya koydu.
Spor Haberleri
- Hollandalı yıldızdan sözleşme yanıtı!
- Fransız oyuncudan küfürlü tezahüratlara yanıt!
- Eski Galatasaraylıdan kulüplere transfer mesajı!
- Hırvatistan'dan kaleci açıklaması!
- Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
- Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı!
- Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
- Bakan Ersoy'dan 'hukuki süreç' cevabı
- Arjantinli yıldızdan Roma'ya kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Murat Ülker'den 'silah eğitimi' itirafı
- Dev operasyonda yeni gelişme!
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası