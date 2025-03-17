Eski Galatasaraylıdan kulüplere transfer mesajı: 'Takımınızda oynamayı çok isterim'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:26

Güncelleme: 17.03.2025 - 20:26

Türkiye'de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Sofiane Feghouli'den ilginç bir hamle geldi.

Fatih Karagümrük'ten 2024 yılının temmuz ayında ayrılması ile serbest statüde yer alan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan kendisini Rus kulüplerine önerdi.

FEGHOULI'DEN RUS KULÜPLERE MESAJ

Rus basınında yer alan haberde, Feghouli'nin, kulüplere gönderdiği mesaja da yer verildi. Feghouli'nin kulüplere, "Merhaba, umarım sizin için her şey yolundadır? Rahatsız ettiğim için özür dilerim, şu anda bir takımım yok ve takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazırım. Lüften beni bilgilendirin. Teşekkürler" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.

198 MAÇTA OYNADI

Feghouli, Türkiye'de Galatasaray'da 162; Fatih Karagümrük'te 36 maç olmak üzere toplamda 198 maçta sahaya çıktı. Cezayirli futbolcu, bu maçlarda 36 gol, 34 asistlik performans ortaya koydu.