Galatasaray'dan derbi sonrası gönderme
Galatasaray Nef, 76-70 kazanılan Fenerbahçe Beko maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Nef, deplasmandaki 76-70'lik Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.
Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma emojileri de kullanıldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
?? ?? pic.twitter.com/ktKS9iDgcy— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 11, 2022
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