Galatasaray'dan derbi sonrası gönderme

11 Nisan 2022 Pazartesi, 23:13

Galatasaray Nef, deplasmandaki 76-70'lik Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.

Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma emojileri de kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı: