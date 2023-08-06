Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 20:14

Güncelleme: 06.08.2023 - 20:14

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın geçici olarak Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir."