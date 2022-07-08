Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray, kulübün efsane ismi Fatih Terim'in sarı kırmızılı takıma imza attığı 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 16:05
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
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Galatasaray Kulübü'nden flaş Fatih Terim paylaşımı geldi.

Sarı kırmızılı takım resmi sosyal medya hesabından, efsanesi Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."

İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı:


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