Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:05

Galatasaray Kulübü'nden flaş Fatih Terim paylaşımı geldi.

Sarı kırmızılı takım resmi sosyal medya hesabından, efsanesi Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."

İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı: