Galatasaray'dan Felipe Melo paylaşımı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:39

Galatasaray, son günlerde adı sık sık sarı-kırmızılı kulüple anılan eski yıldızı Felipe Melo'yu sosyal medyadan paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Melo'nun 23 Eki 2013'te Galatasaray formasıyla Kopenhag'a attığı golü "Günün golü" notuyla paylaştı. Bu hareket akıllara transfer iddiasını getirdi.

Brezilya'nın en çok ziyaret edilen ve güvenilir internet sitelerinden UOL, Galatasaray'ın Melo'ya teklif yapacağını yazmıştı.

Habere göre, Aralık 2021'de Brezilya ekibiyle sözleşmesi sona erecek Melo'ya Galatasaray, 1,5 yıllık teklif yapacak.