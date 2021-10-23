Galatasaray'dan Felipe Melo paylaşımı

Galatasaray, sosyal medyadan, adı sarı-kırmızılı kulüple anılan eski futbolcusu Felipe Melo'yu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:39
Galatasaray'dan Felipe Melo paylaşımı
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Galatasaray, son günlerde adı sık sık sarı-kırmızılı kulüple anılan eski yıldızı Felipe Melo'yu sosyal medyadan paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Melo'nun 23 Eki 2013'te Galatasaray formasıyla Kopenhag'a attığı golü "Günün golü" notuyla paylaştı. Bu hareket akıllara transfer iddiasını getirdi.

Brezilya'nın en çok ziyaret edilen ve güvenilir internet sitelerinden UOL, Galatasaray'ın Melo'ya teklif yapacağını yazmıştı.

Habere göre, Aralık 2021'de Brezilya ekibiyle sözleşmesi sona erecek Melo'ya Galatasaray, 1,5 yıllık teklif yapacak. 


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