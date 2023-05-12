Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray, sosyal medya hesabından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdığı sezon ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.
TARİHTE BUGÜN | 12 Mayıs 2012 ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 11, 2023
??Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu ?
?? Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu! ????#İkiKereŞampiyon ????… pic.twitter.com/nsFPvWv8yy
Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu!" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, "İki kere şampiyon ve Mayıslar Bizimdir" hashtagleri de kullanıldı.
Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
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