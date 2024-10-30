Galatasaray'dan Gabriel Sara'ya büyük övgü: 'Bonservisi çok tartışıldı ama...'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:31

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:33

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu, derbiye damga vuran Gabriel Sara hakkında açıklamalar yaptı.

Milliyet'e konuşan deneyimli antrenör, "Sara’yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Çalışmadığım bir dönemde Brezilya’da Sao Paulo’da oynarken izleme şansım olmuştu. Norwich’teki performansı ve istatistikleri de ortada. Aslında savunma arkasına da koşuları olan bir futbolcu. Gerçek Sara’yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum" dedi.

"ELİMİZDE TUTAMAYIZ"

Saraloğlu duran topları etkili kullanmaları konusunda ise, "Elbette antrenmanlarda çalışmalar oluyor ama buradaki en önemli kriter, o duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin Sara ligde 5. asistini yaptı" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı Sara’nın Brezilya Milli Takımı’na seçilme olasılığı için konuşan Saraloğlu, "O zaman elimizde tutamayız. Bonservisi çok tartışıldı ama bunun çok üzerinde bir teklif alır" yanıtını verdi.

Brezilyalı oyuncu Galatasaray formasını giydiği 14 maçta, 2 gol ve 6 asist kaydetti.