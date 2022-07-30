Galatasaray'dan Glen Kamara için 3. teklif!
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların Glen Kamara için 3. kez teklif yaptığı ileri sürüldü.
Sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, orta saha hattına takviye yapmak için operasyonlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim yer alırken İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, Glasgow Rangers'ta forma giyen Glen Kamara için 3. teklifini iletti. Ancak Galatasaray'ın bu transferdeki rakiplerinin Olympique Marsilya, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Nottingham Forest, Bournemouth, Brighton ve Salernitana olduğu kaydedildi.
GLEN KAMARA KİMDİR?
28 Ekim 1995 tarihinde Finlandiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Southend altyapısında başladı. Ardından Arsenal altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Southend United, Colchester United, Dundee FC ve Glasgow Rangers formaları giydi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun boyu 1.83 cm. Sierra Leone asıllı ön liberonun güncel piyasa değerinin ise 7.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.
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