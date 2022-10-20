Galatasaray'dan göndermeli paylaşım: Gerçeklerden daha büyük güç yoktur

20 Ekim 2022 Perşembe, 20:24

Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.