Galatasaray'dan göndermeli paylaşım: Gerçeklerden daha büyük güç yoktur

Galatasaray'ın hakemler konusundaki isyanı sürüyor. Gün içerisinde başkan vekili Erden Timur'un açıklamalarının ardından saat 19.07'de resmi hesaptan göndermeli paylaşım yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 20:24
Galatasaray'dan göndermeli paylaşım: Gerçeklerden daha büyük güç yoktur
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Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.


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