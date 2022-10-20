Galatasaray'dan göndermeli paylaşım: Gerçeklerden daha büyük güç yoktur
Galatasaray'ın hakemler konusundaki isyanı sürüyor. Gün içerisinde başkan vekili Erden Timur'un açıklamalarının ardından saat 19.07'de resmi hesaptan göndermeli paylaşım yapıldı.
Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.
Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.
Gerçeklerden daha büyük güç yoktur… pic.twitter.com/i5vu5SFqLs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 20, 2022
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