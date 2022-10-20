Spor yazarları Galatasaray - Kastamonuspor maçını yorumladı

"OKAN BURUK İÇİN DE FIRSAT"

UĞUR MELEKE: "Galatasaray’ın Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yarıştığı 2014-15 sezonunun ilk bölümünde Yasin Öztekin ve Emre Çolak takımın as oyuncuları değillerdi. Türkiye Kupası’ndaki fırsatları iyi değerlendiren bu iki adam, o performanslarıyla Süper Lig’de de takımlarının ası olmuşlardı. Hatta Yasin son 2 ayda şampiyonluğun en kritik adamı konumuna gelmişti. Üçüncü küme ekibi Kastamonu önünde sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların da amacı bu olmalı: Bu sezonun Yasin-Emre’si olmak. Zaten bu yıl Avrupa’da da yer almayan Galatasaray koçu Okan Buruk’un kadro zenginliği ve rekabet yaratabilmesi için Türkiye Kupası çok iyi bir fırsat."