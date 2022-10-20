Spor yazarları Galatasaray - Kastamonuspor maçını yorumladı
Spor yazarları, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yendiği maçı değerlendirdi.
"OLIVEIRA'DAN VAZGEÇMEMELİ"
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray sezon başından beri hasret çektiği bol gollü galibiyeti Kastamonu önünde buldu. Okan hocanın ağırlıklı olarak forma şansı bulamayan oyuncuları ilk 11'de tercih etmesi belki oynama alışkanlığı konusunda sıkıntı yarattı ama oyuncular bu zaafı çok koşarak, iyi mücadele ederek giderdi. Rakibin gücü ile Galatasaray'ı aynı kantarda tartamayız ama bireysel açıdan oyuncuları değerlendirirsek defanstaki Ross, attığı klas kafa golünün yanı sıra sakin ve basit oyunuyla ön plana çıktı. Rashica, savunmaya gelip top aldı, G.Saray'ı hızlı hücuma taşıdı, iki gole katkı yaptı. Okan hoca, Rashica'yı kullanmayı planlamalı. Yusuf, bireysel oynamanın dışına çıktığında etkili oldu. Okan hoca, Oliveira'dan vazgeçmemeli. Portekizli yıldız oyunu yönetiyor, yönlendiriyor, sahanın her yerine basıp takımını hücuma taşıyor."
"OKAN HOCANIN ELİ GÜÇLENECEK"
"Okan hocanın çift forvet sürprizi izleyenlere keyif verdi, Gomis-Seferovic ikilisi çalışkan oyunlarını birer golle süslerken, saha içinde asla tembellik yapmadılar. Özellikle Gomis'in istekli oluşu, yaşına rağmen çok koşması gözden kaçmadı. Seferovic, orta alana gelip arkadaşlarına pas konusunda duvar oldu, kaliteli bir gole imza attı. Berkan, bu oyununu devam ettirirse yerli oyuncu konusunda Okan hocanın elini güçlendirecektir. Örneğin; Torreira-Berkan birlikte oynar, Oliveira önlerinde görev yapar, kanadın bir tarafında Kerem veya Yunus, diğer tarafında Rachica oynar. Tabii çift forvet anlayışı ligde oyun planı olarak sahaya yansır mı? Mertens ve Mata mevcut fiziksel yapılarıyla Kastamonu önündeki Galatasaraylı oyuncuların hızına ayak uyduramayabilirler." (SABAH)
"OKAN BURUK İÇİN DE FIRSAT"
UĞUR MELEKE: "Galatasaray’ın Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yarıştığı 2014-15 sezonunun ilk bölümünde Yasin Öztekin ve Emre Çolak takımın as oyuncuları değillerdi. Türkiye Kupası’ndaki fırsatları iyi değerlendiren bu iki adam, o performanslarıyla Süper Lig’de de takımlarının ası olmuşlardı. Hatta Yasin son 2 ayda şampiyonluğun en kritik adamı konumuna gelmişti. Üçüncü küme ekibi Kastamonu önünde sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların da amacı bu olmalı: Bu sezonun Yasin-Emre’si olmak. Zaten bu yıl Avrupa’da da yer almayan Galatasaray koçu Okan Buruk’un kadro zenginliği ve rekabet yaratabilmesi için Türkiye Kupası çok iyi bir fırsat."
"GOMIS'TEN DERS ALMALARI GEREK"
"Dün Galatasaray’da bu fırsatı en iyi değerlendiren adam sahanın en hareketlisi Rashica idi. Özellikle üçüncü gol öncesi sağ taraftan verdiği yerden pas etkileyiciydi. Yabancı sınırı nedeniyle ligde 21 kişilik kadrolara giremeyen Mathias Ross da çok arzuluydu dün. Yine takımın iştah seviyesini artıranların arasında kaptan Gomis’i, Seferovic’i ve Berkan’ı da sayabiliriz. Özellikle 37 yaşındaki delikanlı Gomis’in skor 4-0’ken savunmaya yaptığı katkılar ders niteliğindeydi. Kerem, Barış ve Yunus gibi genç adamların çıkarabilecekleri çok ciddi dersler vardı Gomis’in performansından." (HÜRRİYET)
"BEDEL DEĞİL ÖDÜL"
SERKAN KORKMAZ: "Şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri ZTK'nın bu turunda henüz sahne almamıştı Galatasaray'ın. Bu turda sahneye çıkmak; geçen yıl ligi 13. sırada bitirmenin bedeliydi. Fakat dün akşamki maç ödenen bir bedelden çok ödül olarak hatırlanacak. Avrupa arenasında ülkemizi temsil edemeyen sarı kırmızılılar için geniş ve kaliteli kadroyu rotasyon sokmak, taşlarla oynamak, bir türlü mümkün olmuyordu."
TARAFTARA UMUT AŞILADI
"Kastamonu karşısında farka giden bazı isimler, sergiledikleri performansla Okan hocanın elini güçlendirdi. Berkan, Rashica ve Gomis bu hafta sonu ilk 11 çıksa kimse şaşırmaz. Sergio Oliveira'yı da konuşmalıyız. Oliveira, "takımın en anahtar ismi" olarak anılmak hatta saha içi liderliği için "en güçlü aday" olduğunu haykırdı adeta. Az gol attığı için hocasını hedef tahtasına koyan takım, dünkü farklı galibiyetle taraftarına umut aşıladı." (SABAH)
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