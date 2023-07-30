Galatasaray'dan gövde gösterisi! Yıldız isimler imzaları attı...

Yayınlanma: 30.07.2023 - 20:10

Güncelleme: 30.07.2023 - 20:12

Galatasaray, Rams Park'ta tarihi bir organizasyona imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Nicolo Zaniolo, Angelino ve Halil Dervişoğlu için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'da imza törenine geçen sezon devre arasında takıma katılan Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan da katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreninde önemli açıklamalara imza attı.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışımızı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz.

Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur

Ben ve arkadaşlarımız göreve geldiğimizden beri bu anı paylaşmak için çalıştık değerli kardeşlerim. Amacımız Galatasaray'ı birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası... Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Stadımızda yine Avrupa şampiyonluğunu kutlayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle yaşasın Galatasaray...

Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır. Tüm sponsorlarımız imkansızı başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar