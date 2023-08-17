Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması! 'Sağlık testleri bitmek üzere'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 21:21

Güncelleme: 17.08.2023 - 21:21

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yıldız futbolcu Hakim Ziyech transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un açıklamaları...

"Hakim Ziyech'in sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı incelettik biz. Hakim Ziyech'in sağlık testlerinde şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Transfer stratejimizi tam anlatamayız, hem bu sezon hem önümüzdeki sezonlar için kendi sistemimizi açık etmiş oluruz. Şunu diyebilirim, sürekli opsiyonları tutuyoruz. Ligde tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi olmazsa UEFA Avrupa Ligi'nde... Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz.

Bu bütçeyle Şampiyonlar Ligi için ikinci seviye bütçe hazırlamak istiyoruz. Bir planlama dahilinde yapıyoruz. Bu bütçeyle en iyi oyunculara gitmenin yegane yolu, opsiyonları çok tutarak en iyi opsiyona gitmek. Hatırlarsanız geçen sene demiştim; kimse bizden sıralama beklesin, belki önce yerli belki yabancı alacağız. Geçen seneki şampiyon kadromuzu Rashica hariç koruduk. Üstüne çok ciddi transferler yaptık. Sol bek aldık, hocamızın listesinin başındaki Angelino'yu... Sağ tarafa Tete'yi aldık. Icardi'nin bonservisi dışında çok az bonservis vererek aldık."