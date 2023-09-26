Galatasaray'dan ilginç penaltı organizasyonu: Icardi topu dışarıya attı!
Galatasaray, İstanbulspor maçında kazandığı penaltyı pasla kullandı. Kerem'in pasını Icardi dışarıya attı.
Galatasaray, İstanbulspor maçında 35. dakikada penaltı kazandı.
Karşılaşmanın bu dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.
İşte o anlar:
? Galatasaray, penaltı atışından yararlanamadı! #TrendyolSüperLig #İSTvGS pic.twitter.com/qBNeuRPieX— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 26, 2023
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- İktidardan yeni düzenleme
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- '9500 lirayı geçmeyen...'