Galatasaray'dan ilginç penaltı organizasyonu: Icardi topu dışarıya attı!

Galatasaray, İstanbulspor maçında kazandığı penaltyı pasla kullandı. Kerem'in pasını Icardi dışarıya attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:54
Galatasaray'dan ilginç penaltı organizasyonu: Icardi topu dışarıya attı!
Abone Ol google-news

Galatasaray, İstanbulspor maçında 35. dakikada penaltı kazandı.

Karşılaşmanın bu dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.

İşte o anlar: 

 


Player Alanı
galatasaray Icardi kerem aktürkoğlu istanbulspor

İlgili Haberler

Galatasaray açıkladı: Shakhtar'dan FIFA'ya Tete başvurusu

Galatasaray açıkladı: Shakhtar'dan FIFA'ya Tete başvurusu
Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa'da kendini buldu!

Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa'da kendini buldu!
Galatasaray'ın rakibinde kriz büyüyor... Oyunculardan Jadon Sancho'ya çağrı!

Galatasaray'ın rakibinde kriz büyüyor... Oyunculardan Jadon Sancho'ya çağrı!

En Çok Okunan Haberler