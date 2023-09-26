Galatasaray'ın rakibinde kriz büyüyor... Oyunculardan Jadon Sancho'ya çağrı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'da Jadon Sancho krizi büyüyor. İngiliz basını, takımdaki diğer oyuncuların, teknik direktör Erik ten Hag'dan özür dilemesi için Jadon Sancho'ya çağrı yaptığını yazdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakibi Manchester United'da Jadon Sancho krizi devam ediyor.
İngiltere merkezli Daily Mirror'ın haberine göre; A Takım ile tüm bağı koparılan İngiliz yıldıza futbolcular çağrı yaptı.
ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİLER
Başta Marcus Rashford ve bazı futbolcular, Jadon Sancho'ya Erik ten Hag'dan özür dileyerek yeniden takıma katılması için çağrı yaptı.
Jadon Sancho
Ten Hag ile kavgalı olan Sancho'nun A Takım ile tüm bağları koparıldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun yemek dahil tüm ihtiyaç ve idmanlarını genç takımla yapıyor.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Öte yandan İngiliz yıldızın özür dilememesi halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı ve eski takımı Dortmund'un oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.
Erik ten Hag
NE OLMUŞTU?
Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Jadon Sancho'nun antrenman performansını beğenmediği için kadroya almadığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jadon Sancho ise bu açıklamalara karşılık vererek Hollandalı hocayı kararından dolayı eleştirmişti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubı 2. hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- Letonya maçının stadı değişti!