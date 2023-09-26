Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa'da kendini buldu!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:48

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:48

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta Mostafa Mohamed fırtınası esiyor.

Fransız ekibinin yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bonservisini aldığı Mısırlı golcü, yeni sezona oldukça iyi başladı.

6 MAÇTA 5 GOL

Nantes, 6 haftası geride kalan ligde 11 kez gol sevinci yaşadı. Fransız ekibin attığı 11 golün 5'i Mostafa Mohamed'den geldi. Mısırlı futbolcu, bu rakamla takımının attığı gollerin yüzde 45'ine imza attı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

25 yaşındaki golcü futbolcu, bu performansıyla birlikte Mısır'ın ekim ayında oynayacağı Zambiya ve Cezayir maçlarının kadrosuna da davet edildi.

Nantes, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed'in bonservisini yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 5.75 milyon Euro karşılığında almıştı.