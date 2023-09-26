Galatasaray açıkladı: Shakhtar'dan FIFA'ya Tete başvurusu
Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi için FIFA'ya şikayette bulunduğunu açıkladı.
Galatasaray, Shakthar Donetsk kulübünün Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvurduğunu KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.
FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."
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