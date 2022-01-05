Galatasaray'dan Işıtan Gün için destek açıklaması
Galatasaray, Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.
Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Değerli çalışma arkadaşımızı bu görüşmelerinden dolayı hedef alan mesnetsiz karalamaları en güçlü şekilde kınıyor, kendisinin tereddütsüz yanında durduğumuzu ve dilerse başlatacağı hukuki sürece destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
Kamuoyuna Duyuru— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 5, 2022
https://t.co/QAUwRb1GUr pic.twitter.com/2nyHOjt6nL
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