Galatasaray'dan Jose Mourinho paylaşımı! 'Galatasaray delirtir'
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray, Jose Mourinho hakkında bir paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, resmi hesabından Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı ve şu notu düştü: "Galatasaray delirtir"
Maçın ardından Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuş ve burnunu sıkmıştı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
Galatasaray delirtir. pic.twitter.com/8EzHuxgq4e— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #jose mourinho #sosyal medya
Spor Haberleri
- Mourinho'ya tepki: 'Türkiye'yi neresi zannediyor?'
- Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması!
- Galatasaray'dan Jose Mourinho paylaşımı!
- Olaylı derbinin ardından Icardi'den paylaşım!
- Günay Güvenç: 'Bizi kimse yıkamaz!'
- Osimhen: 'Geçen haftayı telafi etmek için...'
- Galatasaray'dan Mourinho'ya ilk tepki!
- Jose Mourinho Galatasaray karşısında kayıp!
- Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!
- Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- İBB operasyonlarına halktan büyük tepki!
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- Alışverişe çıkan Ticaret Bakanı'na, CHP'den ilk yanıt!
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- 'Boykot' çağrısı uyutmadı!
- Özel'den derbi için çağrı
- O kişilerin emekliliği iptal edilecek!
- Tutuklu başkan için kritik rapor