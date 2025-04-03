Galatasaray'dan Jose Mourinho paylaşımı! 'Galatasaray delirtir'

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray, Jose Mourinho hakkında bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan Jose Mourinho paylaşımı! 'Galatasaray delirtir'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:03

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, resmi hesabından Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı ve şu notu düştü: "Galatasaray delirtir"

Maçın ardından Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuş ve burnunu sıkmıştı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #jose mourinho #sosyal medya
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler