Galatasaray'dan kiralanmıştı: Mathias Ross formayı unuttu!

Çekya Ligi ekibi Sparta Prag'ın Galatasaray'dan kiraladığı Danimarkalı savunmacı Mathias Ross, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Mathias Ross formayı unuttu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:23

Galatasaray'dan sezon başında Sparta Prag'a kiralanan Mathias Ross, formayı unuttu.

SON 10 MAÇTA 9 DAKİKA

Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki stoper, son 10 karşılaşmada sadece 1 kez süre alabildi ve bu maçta da 9 dakika sahada kalabildi.

SEZON SONU DÖNÜYOR

Ross, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.  


Etiketler: #Mathias Ross #Sparta Prag #galatasaray

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