Galatasaray'dan kiralanmıştı: Mathias Ross formayı unuttu!
Çekya Ligi ekibi Sparta Prag'ın Galatasaray'dan kiraladığı Danimarkalı savunmacı Mathias Ross, forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Galatasaray'dan sezon başında Sparta Prag'a kiralanan Mathias Ross, formayı unuttu.
SON 10 MAÇTA 9 DAKİKA
Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki stoper, son 10 karşılaşmada sadece 1 kez süre alabildi ve bu maçta da 9 dakika sahada kalabildi.
SEZON SONU DÖNÜYOR
Ross, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.
Etiketler: #Mathias Ross #Sparta Prag #galatasaray
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