Galatasaray'dan kiralanmıştı: Mathias Ross formayı unuttu!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:23

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:23

Galatasaray'dan sezon başında Sparta Prag'a kiralanan Mathias Ross, formayı unuttu.

SON 10 MAÇTA 9 DAKİKA

Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki stoper, son 10 karşılaşmada sadece 1 kez süre alabildi ve bu maçta da 9 dakika sahada kalabildi.

SEZON SONU DÖNÜYOR

Ross, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.