Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

İLK SIRADA LUCAS PERRI VAR

İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.