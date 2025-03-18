Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayrılığı ihtimaline karşı transfer listesini hazırladığı kaydedildi.
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan Fernando Muslera'nın ayrılığına hazırlanıyor.
ÖN PLANA ÇIKAN 4 İSİM VAR
14 yılını sarı-kırmızılı formaya adayan Uruguaylı eldivenin yerini doldurmanın kolay olmadığının bilincinde olan yönetim, devre arasından itibaren görüşmeler ve çalışmalarda bulunuyor. Şimdilik ön plana çıkan dört isim bulunuyor.
İLK SIRADA LUCAS PERRI VAR
İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.
INAKI PENA DA LİSTEDE
Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.
TZOKALIS DE ADAYLAR ARASINDA
Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.
SON OLARAK JONAS URBIG
Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Manuel Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Erdoğan seçim için tarih verdi
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- Rektör yardımcısına hapis istemi: Görevden alındı!
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- İyilik yapmak isterken mağdur oldu
- Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
- 31 yaşındaki imam, camide intihar etti
- Hırvatistan'dan kaleci açıklaması!
- Duşakabin camındaki lekelere son! İlk günkü gibi parlak