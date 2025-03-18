Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayrılığı ihtimaline karşı transfer listesini hazırladığı kaydedildi.

Haber Merkezi
18 Mart 2025 Salı, 09:58
Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan Fernando Muslera'nın ayrılığına hazırlanıyor.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

ÖN PLANA ÇIKAN 4 İSİM VAR

14 yılını sarı-kırmızılı formaya adayan Uruguaylı eldivenin yerini doldurmanın kolay olmadığının bilincinde olan yönetim, devre arasından itibaren görüşmeler ve çalışmalarda bulunuyor. Şimdilik ön plana çıkan dört isim bulunuyor.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

İLK SIRADA LUCAS PERRI VAR

İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

INAKI PENA DA LİSTEDE

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

TZOKALIS DE ADAYLAR ARASINDA

Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi: İşte Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

SON OLARAK JONAS URBIG

Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Manuel Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.

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