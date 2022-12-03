Galatasaray'dan kötü prova!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:59

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya çıkan eski oyuncuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.