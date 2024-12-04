Galatasaray'dan kritik sakatlık açıklaması!
Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan sakat futbolcular için açıklama geldi.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sağlık durumu için açıklama yapıldı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken Kaan Ayhan tedavisinin ardından salonda çalıştı." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Sivasspor #galatasaray #sakatlık #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- Mehmet Türkmen kimdir?
- TFF'den asker selamı için karşı hamle!
- Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası!
- Dev derbinin hakemi belli oldu!
- Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş karar!
- Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri!
- Galatasaray'dan flaş paylaşım!
- Acun Ilıcalı'dan Dursun Özbek'e sert yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!