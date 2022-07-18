Galatasaray'dan Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch için KAP geliyor!
Galatasaray'ın; Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch transferleri için en geç çarşamba günü KAP açıklaması yapacağı öğrenildi.
Galatasaray, transferde adeta gaza bastı. Şimdiye kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira ile güçlendiren sarı-kırmızılar, 3 ismi daha açıklama hazırlanıyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın; Lyon'dan sağ bek Leo Dubos, Benfica'dan santrfor Haris Seferovic ve serbest durumda kbulunan Florian Grillitsch transferlerini en geç çarşamba gününe kadar KAP'a açıklayacağı öğrenildi.
Galatasaray, Fransız sağ bek Dubois için kulübü Lyon'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i ise kiralık olarak kadroya katacak. İsviçreli golcüye yıllık 2 milyon euro ödenecek. Seferovic, 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.
Galatasaray'ın, Sergio Oliveira'dan sonra orta sahaya ikinci takviyesi Florian Grillitsch olacak. Serbest statüde yer alan futbolcu kısa ir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takıma resmi imzayı atacak.
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