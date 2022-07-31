Galatasaray'dan Leo Dubois için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'nın son durumu için açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 20:50
Galatasaray'dan Leo Dubois için sakatlık açıklaması
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Galatasaray'ın, Lyon'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Leo Dubois, sezon öncesi son hazırlık maçı kapsamında Fiorentina ile oynanan karşılaşmaya 11'de başladı.

Ancak Fransız futbolcu karşılaşmada şanssız bir an yaşadı. 20. dakikada kendini yere bırakan tecrübeli sağ bek, oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılılarda Dubois yürüyerek saha kenarına geldi ve yerini Omar Elabdelloui'ye bıraktı.

Bu gelişme üzerine Galatasaray, resmi siteden Dubois ile ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray: Kulübü, Dubois ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ arka alt adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Léo Dubois'nın durumu İstanbul'da yapılacak olan MR sonucundan sonra netlik kazanacak" ifadeleri kullanıldı.


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