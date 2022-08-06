Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Dries Mertens açıklaması!
Galatasaray, Lucas Torreira transferini resmen açıkladı.
Galatasaray, Lucas Torreira'nın ardından Driens Mertens için de KAP'a açıklama yaptı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamalar:
21.00: Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
21.36: Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
ÖZEL UÇAKLA GELİYORLAR
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Milano Linate Prime Havalimanı'ndan özel uçağa bindi.
Lucas Torreira'nın yanında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Arda Turan da yer aldı.
Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Milano'dan Brüksel'e geçecek ve orada Dries Mertens de bu uçağa binecek.
Galatasaray, her iki transferini de aynı anda İstanbul'a getirecek.
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