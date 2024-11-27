Galatasaray’dan maçını Fenerbahçe ve Beşiktaş’la aynı güne almayan TFF’ye: 'Adaletiniz nerede?'
TFF, fikstürde Beşiktaş ve F.Bahçe’nin Süper Lig maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’ye, Galatasaray’ın mücadelesini ise 1 Aralık Pazar 19.00’a koydu.
Galatasaray yönetimi bu hafta Eyüpspor’la oynayacakları maçı 1 Aralık’tan 2 Aralık’a almayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın saat 20.45’te Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş saat 20.45’te Macaristan’da Maccabi ile Fenerbahçe de 23.00’te Çekya’da Slavia Prag ile oynayacak. TFF, fikstürde Beşiktaş ve F.Bahçe’nin Süper Lig maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’ye, Galatasaray’ın mücadelesini ise 1 Aralık Pazar 19.00’a koydu. Sarı-Kırmızılılar, yarın UEFA maçına çıkacak iki rakibi gibi lig randevularının pazartesi gününe alınması için TFF’ye başvurdu. Ancak TFF olumsuz yanıt verdi. Galatasaraylı yöneticiler, “Beşiktaş ve F.Bahçe ile aynı gün yurt dışında Avrupa maçı oynuyoruz. Ama Süper Lig maçımız onlardan bir gün önceye konuyor. Cuma sabaha karşı İstanbul’da olacağız. Cumartesi tek idman yapıp pazar maça çıkacağız. İki rakibimiz bizden 1 gün fazla dinlenecek. TFF bu planlamayı hangi nedenle yaptı? Hani TFF’nin adaleti nerede” görüşünü savundu.
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