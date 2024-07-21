Galatasaray'dan Matias Vecino iddialarına yanıt: 'Bu neden yapılıyor?'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Lazio forması giyen Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'nun transfer iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 21:56
Galatasaray'dan Matias Vecino iddialarına yanıt: 'Bu neden yapılıyor?'
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer için açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, Lazio forması giyen Matias Vecino'nun transfer gündeminde olmadığını açıkladı. İbrahim Hatipoğlu, "Vecino'nun asla ismi geçmedi. Bu neden yapılıyor? Bu haberler neden, nasıl çıkıyor? Kasıtlı çıkarılıyor. Ortamda bilgi kirliliğiyle baskı ve kaos yaratılmaya çalışılıyor. Vecino hiç gündemimize gelmedi bu dönem" dedi.

41 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Vecino'nun adı geçen yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

32 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun kulübü Lazio ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Lazio'da geçen sezon 41 maçta süre bulan Vecino, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.


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