Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

İtalyan basınında çıkan haberde takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi için Galatasaray'ın kararını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:18

Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor.

Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken Galatasaray, dünyaca ünlü diğer golcüsü Mauro Icardi'nin de durumunu yakından takip ediyor.

"İLK BOMBA TRANSFERİMİZ OLACAK"

Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mauro Icardi için yöneticilerin "İlk bomba transferimiz olacak" yorumlarında bulunduğu iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, topla çalışmalara başlayan Icardi, Galatasaray'ın hazırlık kampına yetişecek.

Yöneticiler, Osimhen'in gitmesi durumunda onun yokluğunu en kolay unutturacak kişinin Mauro Icardi olduğunu düşünüyor.

Icardi, Galatasaray kariyerinde 87 maçta görev aldı.

32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Icardi #galatasaray #victor osimhen

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