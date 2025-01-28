Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın Göztepe maçı devre arasında yaptığı konuşmaya gönderme yaptı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:06

Galatasaray kulübünün E-Spor takımı Mert Hakan Yandaş'ın viral olan konuşmasına göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #mert hakan yandaş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler