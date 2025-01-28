Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi!
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın Göztepe maçı devre arasında yaptığı konuşmaya gönderme yaptı.
Galatasaray kulübünün E-Spor takımı Mert Hakan Yandaş'ın viral olan konuşmasına göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.
?? SUP maçı devre arasında Padi’nin galibiyeti getiren konuşması pic.twitter.com/KSrghay3pO— Galatasaray Espor (@GSEsports) January 28, 2025
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #mert hakan yandaş
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