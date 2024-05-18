Galatasaray'dan Mısırlı stopere kanca: 'Afrika'nın en iyi savunma oyuncusu'

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Mısır'ın Al Ahly takımında oynayan Mohamed Abdelmonem ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:00
Galatasaray'dan Mısırlı stopere kanca: 'Afrika'nın en iyi savunma oyuncusu'
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

NTV Spor'un Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; sarı kırmızılılar Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Mohamed Abdelmonem ile ilgileniyor.

"AFRİKA KITASININ EN İYİ SAVUNMA OYUNCUSU" 

Haberde 25 yaşındaki stoper için "Afrika kıtasının en iyi savunma oyuncusu" yorumu yapılırken, "Agresif, hızlı ve topla çok rahat hareket eden Mohamed Abdelmonem artık kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Abdelmonem'in Avrupa'ya transfer olabilmek adına yakın zamanda menajerini değiştirdiğin vurgulanırken, futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Fransız takımı Monaco'nun da listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

Bu sezon Al Ahly formasını 31 kez giyen Mısırlı futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı. Mohamed Abdelmonem'in kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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