Galatasaray'dan Moussa Dembele hamlesi

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:38

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:43

Bafebimbi Gomis ile yollarını ayıran ve Mustafa Muhammed'i Nantes'a bonservisiyle gönderen Galatasaray, forvet transferi için harekete geçti.

Mauro Icardi'nin dışında bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, listesine Moussa Dembele'yi aldı.

Moussa Dembele

SONA YAKLAŞILDI

Sporx'in haberine göre Galatasaray, Lyon'dan ayrılan Fransız golcünün transferinde önemli mesafe kat etti. Haberde, oyuncu ve menajeri ile masaya oturan Galatasaray'ın, transferde sona yaklaştığı belirtildi.

İMZA PARASI İSTİYOR

Galatasaray'ın, oyuncunun istediği imza parasında anlaşma sağlaması halinde bu transferi resmiyete dökmeyi planladığı aktarıldı.

26 yaşındaki Dembele, sözleşmesini tamamlamasının ardından Lyon'dan ayrılmıştı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz yıl Fransız ekibinde 29 maçta süre buldu ve 3 gol attı.