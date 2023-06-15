Galatasaray'dan Moussa Dembele hamlesi
Galatasaray'ın, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon ile yolları ayıran Moussa Dembele'nin transferinde sona yaklaştığı ileri sürüldü.
Bafebimbi Gomis ile yollarını ayıran ve Mustafa Muhammed'i Nantes'a bonservisiyle gönderen Galatasaray, forvet transferi için harekete geçti.
Mauro Icardi'nin dışında bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, listesine Moussa Dembele'yi aldı.
Moussa Dembele
SONA YAKLAŞILDI
Sporx'in haberine göre Galatasaray, Lyon'dan ayrılan Fransız golcünün transferinde önemli mesafe kat etti. Haberde, oyuncu ve menajeri ile masaya oturan Galatasaray'ın, transferde sona yaklaştığı belirtildi.
İMZA PARASI İSTİYOR
Galatasaray'ın, oyuncunun istediği imza parasında anlaşma sağlaması halinde bu transferi resmiyete dökmeyi planladığı aktarıldı.
26 yaşındaki Dembele, sözleşmesini tamamlamasının ardından Lyon'dan ayrılmıştı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz yıl Fransız ekibinde 29 maçta süre buldu ve 3 gol attı.
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