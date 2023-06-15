Mustafa Muhammed, Galatasaray'a veda etti!

Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed, sarı kırmızılı takıma veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:51
Mustafa Muhammed, Galatasaray'a veda etti!
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Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mısırlı oyuncu yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Mustafa Muhammed, "Herşey için teşekkürler! Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım:


Mustafa Muhammed galatasaray Nantes transfer

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