Mustafa Muhammed, Galatasaray'a veda etti!
Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed, sarı kırmızılı takıma veda etti.
Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mısırlı oyuncu yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.
Mustafa Muhammed, "Herşey için teşekkürler! Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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