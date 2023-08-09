Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:05

Güncelleme: 09.08.2023 - 08:05

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla geçtiği maçın ardından Okan Buruk paylaşımı yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, genç teknik adamın fotoğrafını paylaştı ve, "Takımıyla bir zafer daha! Lider Okan Buruk" ifadelelerini yazdı.

Galatasaray bu paylaşımı nazar boncuğu, pazu ve atkı emojileri de ekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.