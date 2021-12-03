Galatasaray'dan olağanüstü basın toplantısı kararı!

03 Aralık 2021 Cuma, 08:36

Son haftalarda hakem hataları nedeniyle TFF'yi eleştiren Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, olağanüstü basın toplantısı kararı alarak açıklamalar yapacağını duyurdu. Galatasaray, resmi hesabından da Başkan Burak Elmas'ın basın önünde açıklama yapacacağı açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Açıklama şöyle:

''Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu değerlendirme ve kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14.00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacaktır.''