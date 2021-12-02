Son dakika | Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/lIVP26c94Q— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2021
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