Son dakika | Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2021 Perşembe, 22:29
Son dakika | Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
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Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



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