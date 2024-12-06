Galatasaray'dan PFDK tepkisi! "Federasyon başkanı kime hesap verecektir?"
Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından bir açıklama yaptı.
Galatasaray, kulüp ve başkan Dursun Özbek'in PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?" denildi.
Galatasaray ayrıca savunma hakkının kullanılmayacağını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır.
Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"
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