Galatasaray'dan Pistiolis'e 2 yıllık kontrat

Galatasaray, sezon ortasında getirdiği Yunan koç Andreas Pistiolis ile 2 yıllık sözleşme uzatacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 10:33
Galatasaray'dan Pistiolis'e 2 yıllık kontrat
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Futbolda seçime kilitlenen Galatasaray'ın en başarılı şubesi erkek basketbolda yeni sezonun hazırlıkları başladı.

Sponsor NEF bütçeyi artırma kararı alırken, Yunan koç Pistiolis'in sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor.

İç transferde Dee Bost ile tekrar el sıkışan sarı-kırmızılılar, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva ile prensip anlaşmasına vardı.

İmzalar 11 Haziran'daki seçim sonrasında atılacak. 


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